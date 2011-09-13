Китайская Muyang Group Co. Ltd изучает возможность инвестиций в агросектор Херсонщины

Китайская компания Muyang Group Co. Ltd изучает возможность инвестирования в аграрный сектор Херсонской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, возможность инвестирования в агропроекты с китайской стороны обсуждалась во время встречи председателя Херсонской ОГА Николая КОСТЯКА с руководством компании Muyang Group Co. Ltd.

В частности, по информации Н.КОСТЯКА, данное обсуждение стало продолжением после визита Херсонской делегации в КНР в январе текущего года.

По мнению директора компании Ванг ИВАНА, компания рассматривает вопрос инвестирования в строительство элеваторов в Херсонской области на основе софинансирования.

По результатам встречи достигнута договоренность относительно участия руководства китайской компании в Международном инвестиционном форуме «Таврийские горизонты: сотрудничество, инвестиции, экономическое развитие», который состоится 23-24 сентября в г. Новая Каховка.

Справка УНИАН. Компания Jiangsu Muyang GroupCo. Ltd., головной офис которой находится в городе Янчжоу (пров. Цзянсу, Китай),основана в 1967 году. Сфера деятельности - проектирование и изготовление, установка и техническое обслуживание оборудования для кормопроизводства, переработки зерна, биомасс, конвейерного оборудования, металлоконструкций, а также систем хранения, систем защиты окружающей среды, систем автоматического контроля.

В компании Muyang работает более 2,5 тыс. человек.

С июня 2008 г. в компании Muyang размещен Национальный технический комитет по комбикормам администрации по стандартизации Китая.

Muyang разработал более 100 серий (более 800 моделей) высококачественных машин для переработки зерна и производства комбикормов. Компания владеет более 400 патентованными технологиями.

Экспорт комплексных комбикормовых линий и проектов «под ключ» осуществляется в более чем 70 стран, включая Новую Зеландию, Малайзию, Индонезию, Японию, Корею, Сингапур, Филиппины, Египет, Иран, Вьетнам, Сирию, Бельгию, Бразилию, Турцию, Россию, Украину и др.