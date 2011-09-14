В Херсоне перекрыт канал реализации крупных партий контрафактных сигарет и алкоголя

В Херсоне сотрудники СБУ и ГНА перекрыли канал реализации крупных партий контрафактных табачных изделий и алкоголя.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Херсонской области, преступная группа с составе 6 предпринимателей реализовывала через розничную торговую сеть крупные партии табачных изделий производства России и Молдовы, а также контрафактную ликеро-водочную продукцию.

Во время обысков в подпольном цехе по изготовлению водки и коньяка, который располагался в двух трехкомнатных квартирах, было изъято почти тонну спиртовой смеси неизвестного происхождения и свыше 200 бутылок продукции с наклеенными марками акцизного сбора и фурнитурой с визуальными признаками подделки. Также при обыске было изъято более 4 тысяч пачек контрабандных сигарет.

По материалам СБУ Государственной налоговой инспекцией в Херсоне возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.