С 1 октября будет прекращен вывоз из Тернополя мусора на Малашескую свалку

С 1 октября будет прекращен вывоз из Тернополя мусора на Малашевскую свалку, закрытую для использования еще в 1997 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель городского председателя Тернополя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владислав СТЕМКОВСКИЙ.

Он отметил, что городская власть уже имеет на рассмотрении несколько вариантов, куда вывозить мусор.

«Пока не буду называть конкретных населенных пунктов. Но это паспортизованыные полигоны, они имеют все необходимые разрешения и имеют возможность принимать мусор из нашего города. Так что могу заверить – проблем с вывозом мусора после 1 октября не будет», – сказал В.СТЕМКОВСКИЙ.

При этом он не уточнил, на каком расстоянии от Тернополя находятся свалки.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе с 2009 года существует проблема с вывозом и утилизацией мусора.

Конфликт между городской властью Тернополя и громадой села Малашевцы, вблизи которого находится свалка, куда вывозится мусор из города, длится с 1 августа 2009 года. В тот день жители прилегающих к Малашевской свалке сел перекрыли дорогу на свалку.

Тернопольская ОГА, горсовет и громада села Малашевцы подписывали меморандумы о взаимопонимании относительно урегулирования спорных вопросов функционирования свалки.

По истечение сроков действия меморандумов жители Малашевцев снова перекрывали дорогу на свалку.

Летом 2011 года Тернопольский городской совет выделил каждому жителю Малашевцев по 2 тыс. грн. на оздоровление, после чего срок соглашения о вывозе мусора на полигон был продлен до 1 октября.

Малашевская свалка была официально закрыта для использования экологами и санстанцией в 1997 году. Она находится во 2-м поясе зоны санитарной охраны Верхне-Ивачевского водозабора, откуда поставляется вода для Тернополя. Геологический слой плато сформирован породами, которые не способны выполнять функции водонепроницаемого экрана. Следовательно, существует угроза попадания загрязняющих веществ со свалки в производительный водоносный слой.