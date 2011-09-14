Финансирование АПК в 2012 году увеличится более чем в 1,5 раза - Клюев

Финансирование агропромышленного комплекса Украины в 2012 году увеличится более чем в 1,5 раза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил, представляя на заседании Правительства проект Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013-2014 годы.

«В целом финансирование отрасли в следующем году будет увеличено более чем в полтора раза, что позволит содействовать росту сельскохозяйственного производства и восстановить частично утраченные позиции на внешних рынках продовольствия», - отметил А.КЛЮЕВ.

По его словам, строительство оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, зерноскладов, реализация проектов развития растениеводства - вся эта работа по развитию инфраструктуры аграрного сектора продолжится и в 2012 году.

В частности, как отметил первый вице-премьер, будет начато строительство оптовых рынков сельхозпродукции в Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской, Ровенской и еще в ряде областей. Зерносклады и элеваторы планируют строить в следующем году в Херсонской, Одесской, Кировоградской, Винницкой и Киевской областях.

Ценовую стабильность на продовольственном рынке, по словам А.КЛЮЕВА, обеспечит формирование государственного Аграрного фонда. Последний, по его мнению, создаст также дополнительные гарантии для сельхозпроизводителей по сбыту их продукции.

Первый вице-премьер отметил продолжение работы по модернизации сельского хозяйства. По его словам, государство будет оказывать финансовую помощь по закупке новой сельскохозяйственной техники и оборудования.

Также, по словам А. КЛЮЕВА, существенное внимание будет уделено развитию аграрной науки.