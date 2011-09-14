Кабмин не исключает продления квот на экспорт зерна - Клюев

Кабинет министров Украины на сегодняшний день отмечает положительную динамику по экспорту зерна из Украины и не исключает, что действие квот по экспорту зерновых может быть продлено до конца маркетингового года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 14 сентября, заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ на брифинге.

«Судя по всему, у нас идет достаточно положительная динамика», - сказал он.

При этом А.КЛЮЕВ отметил, что правительство, исходя из последних расчетов, продолжает рассматривать возможность продления действия экспортных квот на зерно до конца маркетингового года.

Кроме того, А.КЛЮЕВ отметил, что не видит оснований опасаться негативного влияния на экспорт зерна из Украины в результате поддержки своих экспортеров зерна правительством Казахстана.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что экспортный потенциал зерна в текущем году в Украине составляет 24 млн. тонн.

При этом он отметил, что Украина, Россия и Казахстан с учетом их экспортного потенциала зерна могут занять четверть мирового рынка.

Ранее первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ заявил, что правительство Украины ведет переговоры о продаже зерна Японии.

По данным министра аграрной политики и продовольствия Николая ПРИСЯЖНЮКА, экспорт зерна из Украины в 2011-2012 маркетинговом году может составить до 23 млн. тонн.