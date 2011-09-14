В Хмельницком цена на гречку снизилась до 11 грн./кг

На центральном продуктовом рынке Хмельницкого гречневая крупа подешевела на 10 грн./кг и сейчас ее стоимость составляет 11 грн./кг (старая цена - 21-20 грн./кг - продержалась полгода - УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, снижение произошло в начале этой недели.

“Ценовая ситуация с гречневой крупой в области стабильная. Прежде всего, это связано с увеличением посевных площадей на 8 га - до 34,4 тыс. га, по сравнению с прошлым годом. Могу констатировать, что гречихи нового урожая есть в достаточном количестве, чтобы реализовывать в супермаркетах и магазинах. Мы рекомендуем розничной торговле продавать гречку в диапазоне 11-15 грн./кг”, - рассказал начальник Главного управления агропромышленного развития Хмельницкой ОГА Олег СТРЕЛЕЦКИЙ.

По его словам, сейчас себестоимость производства килограмма гречки нового урожая составляет 9 грн./кг.

Кроме того, через систему Аграрного фонда Хмельницкая область зарезервировала около 6 тыс. т (план - 8 тыс. т) гречихи по цене 6 грн./кг - такую цену зафиксировал Кабинет министров Украины своим постановлением.