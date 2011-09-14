Президент издал указ о внесении изменений в Положение о Минагрополитики

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ с целью оптимизации функций Министерства аграрной политики и продовольствия Украины издал Указ о внесении изменений в Положение о Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Указ № 915/2011 от 14 сентября обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, в Положение о Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, утвержденное Указом Президента Украины от 23 апреля 2011 года № 500, вносятся следующие изменения.

Абзац третий пункта 3 после слов «(далее – отрасли агропромышленного производства)» дополняется словами «инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса и сельскохозяйственного машиностроения».

Таким образом, третий абзац пункта 3 "Основными задачами Минагрополитики Украины является формирование и обеспечение реализации:" будет выглядеть следующим образом: "государственной политики в сферах сельского хозяйства, животноводства, садоводства, семеноводства, рассадничества, виноградарства, пищевой и перерабатывающей промышленности (далее – отрасли агропромышленного производства), инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса и сельскохозяйственного машиностроения, сельскохозяйственной совещательной деятельности".

Также подпункт 4 пункта 4 после слов «агропромышленного производства» дополняется словами «развитие сельскохозяйственного машиностроения». Таким образом, в пункте 4 "Минагрополитики Украины в соответствии с возложенными на него задачами:" подпункт 4 следует читать: "принимает меры, направленные на технико-технологическое переоснащение отраслей агропромышленного производства, развитие сельскохозяйственного машиностроения, энергосбережение, координацию инновационных проектов".

Кабинет министров Украины в месячный срок должен привести свои решения в соответствие с данным Указом.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.