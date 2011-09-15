В Украине производство мяса выросло на 5,6%, молока — снизилось на 2,2%

Производство мяса за 8 месяцев в Украине выросло на 5,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., - до 1 млн. 874,6 тыс. тонн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, производство молока за этот период снизилось на 2,2% - до 7 млн. 696,6 тыс. т.

По данным Госстата, при этом производство яиц за отчетный период выросло на 12,2% - до 12 млрд. 916,9 млн. шт.

Напомним, как сообщал Минагропрод, в 2010 году производство мяса всех видов в Украине составило 2,05 млн. тонн, что на 10% выше показателя 2009 года. Яиц в 2010 году было произведено 16,96 млрд. штук. Кроме того, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозировало увеличение производства молока в этом году на 3-4% - до 11,5-11,7 млн. тонн.