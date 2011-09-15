В Виннице два двухлетних ребенка отравились таблетками

В Виннице в реанимационное отделение госпитализированы два двухлетних ребенка, которые отравились таблетками «Дигоксин», которые используются при лечении хронической сердечной недостаточности, тахикардии и аритмии.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Винницкой области.

Установлено, что, оставшись без присмотра родителей, дети нашли таблетки и съели их. Дети были госпитализированы в реанимационное отделение винницкой областной детской больницы с диагнозом "медикаментозное отравление". Один ребенок находится в тяжелом состоянии.