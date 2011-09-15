В Харькове начали работать уличные автоматы по разливу молока

В Харькове начали работать уличные молокоматы - автоматы по разливу молока.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Виталия АЛЕКСЕЙЧУКА.

Два таких автомата установлены возле рынка на улице 23-го Августа в районе Павлового Поля и возле супермаркета «Класс» на Алексеевке – одном из крупнейших жилых массивов города.

В.АЛЕКСЕЙЧУК отметил, что программа установки молокоматов в Харькове и области только стартовала. Молоко в охлажденном виде в автоматы поставляет сельхозпредприятие «Родина» Богодуховского района. Молокомат вмещает 280 литров молока. Когда его количество уменьшается до 50 литров, автоматика подает сигнал, и запасы молока пополняют. Рядом с молокоматом установлен автомат по продаже тары, однако получить молоко можно также в емкости потребителя.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявлял, что в Киеве установят чешские автоматы "Молокобар" по продаже свежего непастеризованного молока, которое будет продаваться по 7 грн. за литр.