«Данон-Юнимилк» инвестирует в производственные мощности в Украине около 5,8 млн. евро

Суммарные инвестиции объединенной компании «Данон-Юнимилк» в производственные мощности заводов «Кремез» и «Галактон» в 2011 г. составят около 5,8 млн. евро.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной 50-летию завода «Галактон», заявил генеральный директор «Данон-Юнимилк» Дарио МАРКЕТТИ.

Из них 60% уже инвестировано в модернизацию завода «Галактон», остальные средства направлены на развитие производственных мощностей в Кременчуге.

Как добавил он, с 1998 года, когда компания «Данон» начала работать в Украине, ее инвестиции в украинскую экономику составили около 45 млн. евро. «В ближайшие 2 года в планах компании инвестировать еще около 30 млн. евро, это без дополнительных инвестиций, которые мы вкладываем в сельское хозяйство», - отметил он.

«Объединение компаний «Данон» и «Юнимилк» повлекло за собой мощный поток инвестиций, направленных на повышение стандартов качества и безопасности продукции заводов «Галактон» и «Кремез», развитие существующих мощностей, запуск новинок», - отметил Д.МАРКЕТТИ.

По его словам, после объединения «Данон» и «Юнимилк» совместная доля рынка объединенной компании в Украине составляет более 20%. Три завода производителя, входящих в компанию, производят около 150 тыс. тонн продукции в год, переработка молока — 5% рынка Украины.

И.о. гендиректора завода «Галактон» Юрий ЛУЦКОВ отметил, что инвестиции «Данон-Юнимилк» в развитие производственных мощностей «Галактона» были направлены как на приобретение новых производственных линий, так и на модернизацию существующего оборудования и внедрение энергосберегающих технологий. «Это инвестиции в производство, в качество: установка новых линий, модернизация существующих. К примеру, в 2011 г. запущена новая линия по фасовке сметаны, которая позволила и увеличить мощность, и повысить требования к качеству продукции. Также - современная линия для фасовки стерилизованных продуктов, все наверное знают стерилизованные сливки «Простоквашино». Мы также готовим новые сюрпризы на этой линии. Кроме того, значительные инвестиции направляются на улучшение качества, ведь при даже высоких стандартах мы понимаем, что стоять на месте нельзя. Также планируется вывод инновационных продуктов, проводится модернизация и закупка новых молоковозов для того, чтобы обеспечить и доставить молоко на завод с самыми оптимальными параметрами», - отметил Ю.ЛУЦКОВ.

По его словам, сегодня «Галактон» - это максимальные производственные мощности в год на уровне 200-250 тыс. тонн, которые зависят от набора производимых продуктов, это более 100 наименований продукции — от традиционного молока до современного детского питания и творожных технологий. «Галактон» - это те продукты, которые базовые, - молоко, кефир, ряженка, сметана - продукты, которые завод выпускает на протяжении всей своей истории. За последние годы после произведенных модернизаций, усовершенствования завод выпускает продукцию под торговой маркой «Простоквашино» - весь набор также — от стерилизованного молока до творогов, кефиров. В премиум-сегменте выпускается продукция «Био-баланс» - это продукты для здорового образа жизни и последнее на рынке — это бренд «Тёма» - детское питание.

Ожидается, что в 2011 г. «Галактон» переработает 76-80 тыс. тонн молока и произведет 50 тыс. тонн продукции, отметил Ю.ЛУЦКОВ.

Справка УНИАН. Группа компаний «Данон» – мировой лидер по производству молочных продуктов. Компания «Данон» работает в Украине с 1998 года, как предприятие со 100% иностранными инвестициями. В 2006 году компания «Данон» приобрела молокозавод «Родич» в г. Херсон, который был модернизирован и теперь называется «Данон Днипро».

В 2003 году ОАО "Галактон" приобрел ОАО "Кременчугский гормолокозавод". 21 июня 2010 г. компании Danon и «Юнимилк» объявили о подписании соглашения по слиянию молочного бизнеса. В результате этого в число украинских активов «Данон-Юнимилк» вошли 3 завода - «Данон-Днипро» (Херсон), «Галактон (Киев), «Кремез» (Кременчуг).

Сегодня компания реализует в Украине широкий спектр продуктов: «Актимель», «Активиа», «Растишка», «Даниссимо», «Живинка», «Веселый пастушок», «БиоБаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон».

История завода «Галактон» начиналась с 1961 г., когда был создан Киевский молокозавод №2, в 1995 г. предприятие было переименовано в «Галактон».