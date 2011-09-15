16-17 сентября в Змиеве Харьковской области состоится Большая Слобожанская ярмарка

16-17 сентября в городе Змиеве Харьковской области состоится 10-я Большая Слобожанская ярмарка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в ярмарке примут участие представители всех районов и городов Харьковской области и соседних областей Украины, делегации из стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего в работе ярмарки примут участие около 200 субъектов хозяйствования и мастеров народного творчества, более 25 творческих коллективов районов и городов области.

Каждый район и город представит на Большой Слобожанской ярмарке производителей продовольственной продукции и товаров народного потребления, сельхозпроизводителей, предпринимателей, а также декоративно-художественную экспозицию, выполненную с учетом традиций, истории, колорита района или города. Отдельными экспозициями ярмарки будут городок народного творчества, городок областного союза потребительской кооперации, гостевая экспозиция.

Цены на продукты питания на ярмарке будут на 10-15% ниже средних цен на рынках области.

Большая Слобожанская ярмарка разместится в центре Змиева на улицах Гагарина, Донецкой, площади Советской.

16 сентября для посетителей ярмарки между станцией метро «Проспект Гагарина» в Харькове и Слобожанский ярмаркой (г. Змиев) будут курсировать специальные автобусы, обозначены табличками «Слобожанская ярмарка».