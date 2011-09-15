Реализация сельхозпродукции в Украине выросла на 3%

Объем реализованной аграрными предприятиями Украины собственной выработанной продукции за январь-август 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. увеличился на 3%, в т.ч. продукции животноводства - на 10%, а продукции растениеводства - сократился на 2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации за январь-август 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. выросли на 25%, в т.ч. продукции растениеводства - на 43%, животноводства - на 7%.

В августе по сравнению с июлем средние цены реализации сельскохозяйственной продукции в Украине выросли на 1%, в т.ч. продукции животноводства - на 4%, а продукции растениеводства - понизились на 1%.