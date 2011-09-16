Завтра в Киеве состоятся 10 с/х ярмарок. Продукция будет дешевле на 10-15%

17 сентября в Киеве состоятся 10 сельскохозяйственных ярмарок, где будет широко представлена продукция фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Киевской и других областей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, ярмарки пройдут:

- в Голосеевском районе на просп. Академика Глушкова, 31-А;

- в Дарницком районе на просп. Григоренко, 32-Д;

- в Деснянском районе на ул. Маршала Жукова (в пределах просп. Лесного и ул. Волкова);

- в Днепровском районе на бул. Бучмы;

- в Оболонском районе на ул. Майорова, 1-5;

- в Печерском районе на ул. Лумумбы, 19-23/35;

- в Подольском районе на ул. Светлицкого, 25;

- в Святошинском районе на углу ул. Семашко, 21;

- в Соломенском районе на ул. Стадионной (в пределах улиц Урицкого и Богдановской);

- в Шевченковском районе на ул. Татарской, 32-38.

По данным мониторинга, продукция на ярмарках реализуется по ценам на 10-15% ниже, чем в розничной торговой сети и на рынках города.