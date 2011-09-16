Казахстан вводит заградительные пошлины на импорт кондитерских изделий и ваты

Правительство Казахстана с 26 сентября вводит таможенные пошлины на импорт кондитерских изделий и ваты для защиты внутреннего рынка, следует из постановления, опубликованного в пятницу в официальных СМИ.

Защитные пошлины на кондитерские изделия вводятся сроком на три года.

"Пошлина в размере 30% от таможенной стоимости, но не менее 0,27 евро за 1 килограмм вводится в отношении импорта леденцовой карамели, с начинкой или без начинки, тоффи, карамелей прочих и аналогичных сладостей, не содержащих какао", - говорится в тексте постановления.

В отношении ввоза шоколадных конфет предусматривается пошлина в размере 49% от таможенной стоимости, но не менее 0,8 евро за один килограмм.

За ввоз прочих кондитерских изделий из сахара и их заменителей, изготовленных из заменяющих сахар продуктов, содержащих какао, предусмотрена пошлина в размере 39% от таможенной стоимости, но не менее 0,42 евро за один килограмм.

В отношении ваты гигроскопической из хлопка и ваты и изделий из нее вводятся защитные пошлины в размере 19% от таможенной стоимости, но не менее 2,8 евро за один килограмм продукции.

Постановления вступят в силу по истечении 10 дней после официального опубликования в прессе, передает РИА Новости.