Полтавская область рассчитывает собрать зерновых на 40% больше прошлогоднего

Аграрии Полтавской области рассчитывают, что урожай зерновых культур в 2011 году увеличится на 40% по сравнению с 2010 годом - до 4 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, на данный момент уже намолочено 1 млн. 750 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Работы по сбору данных культур продолжаются.

«Сегодня идет уборка проса и гречихи. Последней в этом году будет больше, чем в предыдущем году», - сказал представитель управления.

Напомним, что в 2010 году аграрии Полтавской области собрали 2 млн. 850 тыс. тонн зерновых культур.