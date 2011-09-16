Рост цен на мясо вызван повышением отпускных цен производителями - Минэкономразвития
15:31, 16 сентября 2011Агро
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Рост розничных цен на мясо и мясопродукты в июле и августе на 3,3 и 2,8% соответственно вызван повышением отпускных цен производителями продукции.
Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Министерства экономического развития и торговли Украины по поводу ситуации на потребительском рынке страны.
«В результате повышения отпускных цен сельскохозяйственными предприятиями ускорился рост цен на мясо и мясопродукты (3,3% в августе и 2,8% в июле)», - говорится в комментарии.
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