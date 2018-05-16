Аграрный комплекс: между соцобязательствами и налогами

Аграрный сектор Украины демонстрирует очень неплохую динамику роста, опережая остальные отрасли экономики. Даже кризис 2008-го и ожидание новой волны глобальной рецессии не смогли урезать объемы сельскохозяйственного производства. В 2010 году они увеличились в сравнении с 2009-ым на 15% и составили почти 185 млрд. грн. Однако сейчас отечественный АПК может затормозить и отнюдь не по объективным причинам, а по вине непродуманной, если не сказать вредительской, политики правительства. В ходе ІІ Международной конференции «Эффективное управление крупными аграрными компаниями», состоявшейся 15 сентября в Киеве, эксперты обменялись взглядами относительно перспектив аграрного сектора Украины и его основных проблем.

Вечно ясное будущее

За 20 лет украинской независимости о необходимости развития сельского хозяйства как одной из приоритетных и наиболее перспективных отраслей экономики страны сказано более чем достаточно. Эффект от этих разговоров прямо пропорциональный, но только со знаком «минус». Маргинализация сельских жителей зашла настолько далеко, что, по данным соцопросов, большинство их них не желают заниматься земледелием, а предпочитают сдавать землю в аренду или даже продать ее. Сельские жители сотнями тысяч потянулись в города в поисках самой неквалифицированной и низкооплачиваемой работы. Вместе с тем в аграрный бизнес готовы вкладывать крупные бизнесмены, заработавшие капитал в таких далеких от АПК отраслях, как металлургия или химия. Причина проста - во времена экономической, а точнее финансовой нестабильности, мировой рынок того же металлопроката ведет себя крайне непредсказуемо: есть средства на крупные инфраструктурные проекты, есть и спрос на металл. А денег как раз сейчас и нет. Совсем другое дело продовольствие, спрос на него упасть не может по умолчанию, он будет продолжать расти вслед за увеличением количества жителей планеты. По данным ООН, чтобы накормить землян, уже в ближайшие 30 лет потребуется увеличить производство сельскохозяйственной продукции минимум в полтора раза, а в развивающихся странах - вдвое.

Естественно, Украина с ее черноземами вполне может претендовать на заметную долю растущего рынка зерновых и мясомолочной продукции. Как считает эксперт Всемирного Банка Клаус Дайнингер, перспективы роста аграрного сектора Украины ничуть не хуже, чем у Аргентины, которую считают одним из ключевых игроков на мировом сельхозрынке. И это несмотря на тот факт, что наша страна, в отличие от Аргентины, находится в зоне рискованного земледелия. Кстати, о том, что климат на большей части Украины далеко не такой мягкий, как в наиболее развитых аграрных странах, у нас почему-то часто забывают. Тем не менее, шансы вырваться в мировые лидеры поставщиков сельхозпродукции у нас есть, а по некоторым направлениям украинские аграрии это уже сделали. В 2010/11 маркетинговом году украинские предприятия произвели 2,9 млн. тонн подсолнечного масла, что на 3,8% больше, чем в прошлом сезоне. На экспорт было поставлено 2,6 млн. тонн, что сделало Украину крупнейшим поставщиком этого продукта на мировой рынок. Согласно прогнозам немецкой компании Oil World, в 2011/12 маркетинговом году экспорт может вырасти до 2,8 млн. т, что обеспечило бы поступления в украинский бюджет не менее 117,6 млн. евро. Но не тут-то было.

Туманное настоящее

Государство внимательно следит за успехами аграриев. К примеру, только дела у производителей подсолнечного масла пошли в гору, Кабмин не замедлил отреагировать. В сентябре в правительстве начали всерьез обсуждать возможность введения экспортных пошлин на данный продукт, рассчитывая таким образом привлечь в бюджет до 7 млрд грн. В ответ участники рынка намерены существенно сократить производство и переориентироваться на экспорт семян подсолнечника. Уже сейчас украинские маслопроизводители сокращают закупки сырья, что, естественно, негативно отразится на агропредприятиях, занимающихся выращиванием подсолнечника. Остается, правда, надежда, что Кабмин все же не решится вводить пошлину, так как в проекте госбюджета на 2012 год доходы от нее не предусмотрены.

Налоговая политика государства в отношении аграрного бизнеса в целом выглядит откровенно дискриминационной, в сравнении с другими экспортоориентированными отраслями.

Как отмечает президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса, за последние годы 17 украинских компаний, работающих в аграрном секторе, вышли на IPO, однако непродуманная налоговая политика правительства привела к тому, что их рыночная капитализация резко упала. «После введения в июле экспортных пошлин на сельхозпродукцию, акции агрохолдингов упали за 2 месяца на 1,5 миллиарда долларов. Возможно, государство и получило в бюджет каких-то 20 млн. евро с этих пошлин, но потери от снижения экспорта сельхозпродукции составляют около 800 млн. долл. валютных поступлений. Почему нужно пытаться оставить без штанов 15 миллионов жителей села вместо того, чтобы ввести экспортную пошлину на химическую промышленность, где, по сути, зарабатывает один человек», - отметил эксперт.

Он также выразил недоумение относительно планов правительства ограничить импорт сельхозтехники в Украину. «Правительство хочет пересадить украинского фермера с импортной высокоэффективной техники, на которую он годами собирал деньги, на устаревшую украинскую. В таком случае Кабмин должен в полном составе пересесть со своих «Мерседосов» на «Запорожцы», - предложил А.Лисситса.

После введения пошлин на экспорт зерна в июле 2011 года объемы поставок зерновых из Украины резко упали. Наши экспортеры теряют внешние рынки сбыта, с которых их вытесняет Россия. При этом в Министерстве экономического развития заявляют, что экспортные пошлины на зерно могут быть продлены до конца текущего маркетингового года, то есть, до июля 2012 года. Позволит ли ограничение удержать рост цен на внутреннем рынке хлебопродуктов, что и является одной из основных причин введения пошлин?

Как отмечает директор киевского Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, опыт подсказывает, что подобными мерами достичь искомого не удастся. Зато рынок сбыта для украинского зерна точно потеряем. Эксперт убежден, что одной из главных проблем для сельского хозяйства Украины является неопределенность правительства, которое не может решить, что для него важнее: поддерживать социальные стандарты за счет этой отрасли, или начать относиться к ней так же, как и к другим экспортоориентированным отраслям.

Трудности роста

Несмотря на все ухищрения властей по выбиванию из аграриев дополнительных поступлений в бюджет, отрасль продолжает развиваться. По данным «Украинского клуба аграрного бизнеса», структура аграрного бизнеса в Украине эволюционирует в сторону укрупнения холдингов. «В наше сельское хозяйство пришли крупные зарубежные и внутренние инвесторы, наблюдается тенденция к горизонтальной и вертикальной интеграции холдингов. Укрупнение происходит не только самих холдингов, но и компаний среднего размера. Если в прошлом году в Украине было всего 58 холдингов, каждый из которых владел в среднем 69 тыс. га земли, с общим объемом возделываемых земель около 4 млн. га, то в этом году их стало 79 с общей площадью возделывания 5 млн. 200 тыс. га и средней площадью на один холдинг 66 тыс. га земли». – отмечает А.Лисситса.

Однако, по его словам, средняя эффективность украинского аграрного холдинга не очень сильно отличается от эффективности советского колхоза. «Если сравнить урожайность пшеницы и издержки по ее выращиванию, то потенциал роста эффективности для наших аграрных холдингов окажется огромным», - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, он отметил, что в украинском сельском хозяйстве присутствуют такие нетипичные для европейцев факторы как ответственность агрохолдингов за развитие сельских территорий, за подготовку собственных кадров. «Если в развитых странах этими вопросами занимается государство, то у нас компании все больше и больше инвестируют в эти направления. Если с 1 января 2012 года в Украине заработает рынок земли сельскохозяйственного назначения, то социальные обязательства аграрных компаний еще больше усилятся», - прогнозирует А.Лисситса.

Но вот парадокс, при всей социальной нагрузке крупным агрохолдингам не удается сформировать позитивный имидж в глазах сельского населения. При этом, по его словам, среди украинского населения сформировалось стереотипное восприятие аграрного холдинга. «Владелец холдинга воспринимается как некий барон-латифундист, а рабочие холдинга - как бедное сельское население, которое он обдирает», - констатирует А.Лисситса.

Нет сомнений, что такой диссонанс образовался, в первую очередь, благодаря государству, которое вместо того, чтобы реально способствовать развитию украинского села, пытается переложить эту задачу на частный бизнес. Сельских жителей развращают, приучая к тому, что крупный землевладелец обязан за свой счет развивать местную инфраструктуру. При этом понятно, что коррумпированность местной власти сводит все соцобязательства частного бизнеса на нет.

Еще один парадокс заключается в том, что, несмотря на огромную разницу между крупными аграрными холдингами, средними компаниями и мелкими фермерскими хозяйствами, все они абсолютно одинаково недовольны аграрной политикой государства.

Как считает А.Лисситса, чтобы изменить ситуацию, крупный аграрный бизнес должен взять на себя ответственность за изменение государственной политики в этой сфере. Нужно построить эффективную систему коммуникации с государством, инвесторами и сельскими жителями.

В заключение стоит отметить, что впереди аграриев ждут новые испытания. В первую очередь, запланированная отмена с 1 января 2012 года моратория на продажу земель сельхозназначения. С одной стороны, есть вероятность того, что значительная часть земли окажется в руках относительно мелких собственников, зачастую далеких от сельского хозяйства. Такие, с позволения сказать, фермеры могут купить пару гектаров «шоб було», а там как Бог даст. Ни о каком эффективном использовании при этом не может быть и речи. Есть и более серьезная опасность, о которой много говорят оппозиционные политики - скупка земли двумя-тремя олигархами с целью ее последующей перепродажи. Так что, возможно, с принятием законопроекта о земельной реформе стоит подождать, заменив его институтом долгосрочной аренды с правом залога в банке для получения кредита, а также правом передачи в наследство. Кстати, зарубежные эксперты говорят о том, что стоимость аренды земли в структуре затрат крупных агрохолдингов занимает совсем незначительную долю. К примеру, в той же Аргентине стоимость аренды земли в 8-10 раз выше, чем в среднем по Украине, и ничего, развиваются…

Антон Лосев (УНИАН)