Грузия запатентовала 30 названий национальных блюд и напитков

Национальный центр интеллектуального имущества Грузии "Сакпатент" (Грузпатент) запатентовал 30 наименований национальных продуктов.

Об этом сообщил в эфире телекомпании "Рустави-2″ руководитель центра Ираклий ГВАЛАДЗЕ, пишет издание «Грузия-online».

В частности, были запатентованы лепешка с сыром – "хачапури", виноградная водка – "чача", сыр "сулгуни" и "чурхела" – сладость из нанизанных на нитку орехов в загустевшем сиропе на основе виноградного сока.

"В последнее время мы столкнулись с проблемой кражи грузинских национальных брендов в странах Восточной Европы и особенно в России, где было несколько попыток зарегистрировать бренды "сулгуни" и "хачапури". Это создает проблемы при регистрации продукта, произведенного непосредственно в Грузии", – заявил И.ГВАЛАДЗЕ.

По его словам, регистрация национальных брендов продолжится и в будущем.

"В первую очередь, мы зарегистрировали названия продуктов, но в будущем планируем регистрацию и других национальных брендов", – подчеркнул руководитель "Сакпатента".