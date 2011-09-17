Завтра в Украине сохранится сухая, теплая погода

Завтра в Украине осадки не ожидаются, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 4-9°, на юге страны и Закарпатье 9-14°, на побережье морей до 18°; днем 18-23°, в южной части и в западных областях 22-27°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 13-18°.

В Киевской области в воскресенье - без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 7-9°, днем 19-21°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 19-23°; в Днепре возле Киева 17°.