Агрофирма «ХЕТЕКО» выплатит государству 69 тыс. грн. за загрязнение атмосферы

10:50, 19 сентября 2011
Агро
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Херсонский производитель хлебобулочных изделий - агрофирма «ХЕТЕКО» оплатит в государственный бюджет убытки, понесенные государством за загрязнение атмосферы, в размере 69 тыс. грн.

Об корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областного управления Государственной экологической инспекции в Херсонской области,

Проверкой установлено, что ООО «Агрофирма ХЕТЕКО», основным видом деятельности которого является производство хлеба и хлебобулочных изделий, в период с 1 июня 2008 г. по 28 февраля 2011 г. осуществляло несанкционированные сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, что является грубым нарушением природоохранного законодательства.

По расчетам экологической инспекции, в результате загрязнения экологии был нанесен ущерб на сумму 69,25 тыс. грн.

Согласно решению Хозяйственного суда Херсонской области, ООО «Агрофирма ХЕТЕКО" должна оплатить ущерб, нанесенный окружающей среде.

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