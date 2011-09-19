В Винницкой области начата уборка кукурузы

Аграрии Винницкой области приступили к уборке кукурузы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Иван МОВЧАН.

По состоянию на 16 сентября, аграрии убрали 0,7%, или 1,915 тыс. га площадей от запланированных под уборку 257,547 тыс. га. При этом аграрии намолотили 12,434 тыс. тонн с урожайностью 64,9 ц/га. (урожайность в 2010 году составляла 51,4 ц/га).

Также аграрии обмолотили 37,4%, или 55,701 тыс. га под посевами подсолнечника (план – 148,784 тыс. га). Намолочено 102,747 тыс. тонн при урожайности 18,4 ц/га (в 2010 году – 17,7 ц/га). Сои обмолочено 20,1%, или 23,974 тыс. га, при запланированных под уборку 119,043 тыс. га. При этом намолочено 43,491 тыс. тонн при урожайности 18,1 ц/га (в 2010 году - 16,3 ц/га).

Гречка убрана с 89%, или 21,530 тыс. га, из запланированных под уборку 25,864 тыс. га, намолочено – 27,504 тыс. тонн при урожайности 12,8 ц\\га (год назад урожайность была 11,9 ц/га); просо убрано с 94%, или 2,270 тыс. га от прогнозируемых под уборку 2,617 тыс. га, намолочено – 5,476 тыс. тонн при урожайности 24,1 ц/га (в 2010 г – 20,5 ц/га).

Сахарная свекла выкопана на 22,7% площадей, или 16,599 тыс. га от 73,281 тыс. га запланированных под уборку. Накопано 654,205 тыс. тонн при урожайности 394 ц/га (год назад урожайность составляла 330 ц/га).