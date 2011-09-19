Для притока инвестиций нужно создать условия для долгосрочной аренды земли - эксперт

Для притока инвестиций в Украине необходимо создать условия для долгосрочной аренды земли.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение высказал в комментарии институту советник правления по вопросам сельского хозяйства банка Credit Agricole Вank, академик Академий аграрных наук Франции, России и Украины, экс-советник по аграрным вопросам при правительстве Украины Жан-Жак ЭРВЕ.

«Инвестиции не придут в Украину, если условия для инвесторов не достаточно стабильны и видны. Поэтому я думаю, что по отношению к организации рынка не обязательно сейчас организовать продажу земли. Я думаю, что нужно начинать готовить условия для этого, но очень медленно идти к этому», - считает эксперт.

По его мнению, вопросы покупки-продажи земли для Украины в настоящий момент не приоритетны. «Я считаю, что сейчас в Украине приоритетные проекты – увеличение инфраструктуры для производства, для торговли. Потому что здесь Украина требует очень больших инвестиций. И не надо вкладывать огромную сумму в землю, которая ждет только достаточно эффективных тракторов, комбайнов, элеваторов, сушилок», - считает Ж.ЭРВЕ.

Эксперт полагает, что, прежде всего, Украине необходимо создать условия для долгосрочной аренды земли. «Срок аренды земли нужно иметь минимальный – например, 10 лет. И штраф надо организовать, если случайно и без причины нельзя работать на земле до конца срока аренды. И на базе этого, я думаю, будет развиваться очень активный рынок аренды земли – нормальный, цивилизованный. Это может быть нормальный, очень активный, либеральный рынок. Это очень хорошо для того, чтобы концентрировать финансовые ресурсы. Здесь это можно. Даже в контексте сегодняшнего дня, когда очень заметно, что финансовые ресурсы в мире уменьшаются. Это будет очень привлекательный рынок для того, чтобы получить кредит и инвестиции», - сказал Ж.ЭРВЕ.