В Краснодарском крае зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).

«Исследования проб патологического материала, отобранного от свиней, принадлежавших сельскохозяйственному производственному кооперативу «Знамя Ленина» Щербиновского района Краснодарского края, проведенные в Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории, выявили генетический материал вируса африканской чумы свиней», - говорится в сообщении.

В отношении кооператива «Знамя Ленина» Щербиновского района Краснодарского края и бойни «Кооператив» Абинского района, на которой находились инфицированные свиньи из этого хозяйства, приняты ограничительные меры, направленные на локализацию инфекции и недопущение дальнейшего распространения заболевания. В Краснодарский край направлены сотрудники центрального аппарата Россельхознадзора, подведомственного Россельхознадзору, Федерального центра охраны здоровья животных и Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии Россельхозакадемии.