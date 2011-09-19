В Кировограде ко дню города испекут рекордный торт весом 257 кг

В Кировограде ко дню города планируют установить новый рекорд Украины, создав праздничный торт весом 257 кг.

Как передает корреспондент УНИАН, инициатором рекорда выступила группа компаний «Формула вкуса», а именно ПАО «Паляниця», один из крупнейших местных производителей хлебобулочных изделий.

Торт размером 11 метров и шириной 80 сантиметров будет весить ровно столько, сколько лет исполняется Кировограду со времени основания – 257.

После того, как представители Национального реестра рекордов зафиксируют достижение, кулинарное изделие планируют разрезать и угостить всех желающих.

Основная программа праздничных мероприятий по случаю дня города назначена на 24 сентября. Культурно-развлекательные мероприятия должны завершиться уникальным лазерным шоу.