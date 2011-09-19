Доходность производства зерна в Украине снизится вдвое – УКАБ

По оценкам аналитиков проекта «АгроЭффективность», в 2011 году доходность производителей зерна снизится вдвое по сравнению с прошлым годом.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», если в прошлом году доходность озимой пшеницы составляла 19%, то в 2011 году ожидается лишь 9%. Несмотря на рост урожайности, украинские производители сейчас получают лишь 120 грн. прибыли на тонне пшеницы, тогда как год назад было почти вдвое больше - 220 грн./т.

Причиной такого снижения аналитики «АгроЭфективности» называют рост затрат на производство зерна. В частности, расходы на минудобрения и горюче-смазочные материалы выросли на 50%, затраты на семена - на 60%, расходы на заработную плату - на 32%, затраты на аренду земли - на 20% (по сравнению с прошлым годом).

Но это не «самый главный источник снижения эффективности», - считает координатор проекта «АгроЭффективность» Роман СЛАСТЕН. «Рост расходов на гектар суммарно повысил себестоимость пшеницы на 200 грн./т, тогда как государство забирает у аграриев еще 250-300 грн./т от цены реализации в виде экспортных пошлин, даже не принимая во внимание невозмещение НДС при экспорте», - заявил он.

Такое положение значительно снижает эффективность украинского производителя по сравнению с фермерами других стран: по ожиданиям проекта agri benchmark, фермеры Франции в 2011 году получат 300 евро прибыли на га пшеницы, тогда как украинский сельхозпроизводитель получит лишь 42 евро/га прибыли.