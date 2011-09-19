Озимые в Украине посеяны на площади 2 млн. га – 25% от прогноза

В Украине на 19 сентября озимые культуры на зерно посеяны на площади 2 млн. га, что составляет 25% от прогноза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что пшеница посеяна на 1,8 млн. га (27%), рожь – на 169 тыс. га (49%), ячмень – на 39 тыс. га (3%). Озимый рапс посеян на площади 853 тыс. га, или 90% от прогноза.

Отмечается, что под посев озимых культур подготовлено 9,3 млн. га (101% от прогноза).

По расчетам министерства, озимые культуры под урожай 2012 года прогнозируется разместить на площади 9,2 млн. га, в том числе, озимые зерновые культуры – 8,3 млн. га, что на 200 тыс. га больше против прошлого года. Посев озимого рапса предусматривается на площади 952 тыс. га, что практически на уровне прошлого года.

По данным ведомства, обеспеченность аграриев семенами составляет 1,8 млн. тонн, или 103% от потребности. По данным Госсельхозинспекции Украины, до посевных кондиций доведено 110% прогнозируемых объемов семян озимых культур. Кроме того, с учетом переходных остатков в наличии имеется 398,5 тыс. тонн питательных веществ минудобрений, что составляет 84% от заявки (474 тыс. тонн), или на 19% больше по сравнению с прошлым годом.