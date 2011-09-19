Кабмин увеличивает уставный капитал «Украгролизинга» на 88%

Кабинет министров Украины за счет средств, полученных от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), увеличивает уставный капитал Национальной акционерной компании «Украгролизинг» на 88% - до 828,837 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

«Увеличение уставного капитала компании осуществляется путем проведения дополнительного выпуска 3 887 609 штук простых именных акций в бездокументной форме, номинальной стоимостью 100 грн. каждая, общей номинальной стоимостью 388,761 млн. грн.», - говорится в сообщении.

Целью допэмиссии является увеличение уставного капитала компании для закупки технических средств для агропромышленного комплекса с последующей передачей их на условиях финансового лизинга.

Согласно предоставленной информации, оплата акций осуществляется по номинальной стоимости в размере 100% стоимости пакета за счет поступлений в Стабилизационный фонд от целевого размещения государственных ценных бумаг. Денежные средства засчитываются из Стабилизационного фонда Государственного бюджета непосредственно на счет Компании, открытый в Государственном казначействе Украины.

В сообщении указывается, что до размещения акций и после допэмиссии собственником 100% «Украгролизинга» остается государство в лице Кабинета министров Украины.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

НАК «Украгролизинг» в І полугодии 2011 года сократила чистый убыток в 5,3 раза, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, - до 4,711 млн. грн.

За указанный период чистый доход компании уменьшился на 18,4% и составил 12,608 млн. грн., а валовая прибыль сократилась на 27,7% – до 9,716 млн. грн.