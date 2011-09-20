В Тернопольской области за сутки сгорело 80 га стерни

В Тернопольской области за сутки на двух полях сгорело 80 га стерни. Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, сначала в 13 часов возник пожар в селе Казачки Лановецкого района на поле ЧСП «Горынь». В результате пожара огнем уничтожена стерня на площади 50 га. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем местного жителя.

Пожар ликвидирован дежурным подразделением Лановецкого райотдела МЧС и работниками ЧСП «Горынь».

В тот же день в 17 часов в селе Пахиня Лановецкого района возник пожар стерни на поле ЧСП «Реан». В результате пожара огнем уничтожена стерня на площади 30 га. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Пожар ликвидирован дежурными Лановецкого райотдела МЧС и работниками ЧСП «Реан».