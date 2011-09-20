В Беларуси вновь дорожают продукты питания

В Беларуси с сегодняшнего дня на 10% дополнительно повышены цены на хлеб, хлебобулочные изделия, молоко, кефир, сметану, творог и на 20% - на говядину и свинину (в тушах и полутушах).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, решение о повышении предельных максимальных отпускные цен на социально значимые товары содержится в постановлении Министерства экономики Беларуси от 19 сентября 2011 г. №153.

Напомним, ранее цены на хлеб и молочные продукты повышались на 5% в начале сентября.