В Хмельницкой обл. халатность служащих коммунпредприятия привела к массовой гибели рыбы

В Хмельницкой области разоблачены служебные лица одного из коммунальных предприятий, которые допустили выбросы в реку Случ сточных вод, что привело к массовой гибели рыбы.

Об этом УНИАН сообщили в Управление связей с общественностью МВД Украины.

В результате противоправных действий государству нанесен ущерб на сумму более 842 тыс. грн.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 242 и ч.2 ст. 367 (нарушение правил охраны вод и служебная небрежность) Уголовного кодекса Украины.