Завтра в Украине будет сухо и тепло

21 сентября в Украине, по прогнозам синоптиков, сохранится сухая и теплая погода.

Об этом УИНАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с; на юге северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 20-25°; в южной части и в Закарпатье ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 23-28°

В Киеве и области осадков не ожидается. Температура по области ночью 5-10°, днем 20-25°. По г. Киеву температура ночью 8-10°, днем 23-25°.

20 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°, в районе Черноморского 18°; в Днепре возле Киева 17°.