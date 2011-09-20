В Украине нет необходимости в создании аграрного банка – замглавы аграрного комитета ВРУ

В Украине нет необходимости в создании аграрного банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Киеве в ходе круглого стола «Кто выиграет в результате земельной реформы в Украине», организованного Институтом Горшенина, заместитель главы комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений Валерий БЕВЗЕНКО.

«Целесообразности и необходимости создания какого бы то ни было земельного банка, аграрного, нет, он не нужен. В рамках нашей законодательной земельной реформы не предусматривается создание каких бы то ни было земельных банков», - заявил В.БЕВЗЕНКО.

По его мнению, земельный банк – «это не панацея от проблем», и он создаст колоссальные противоречия с действующим в Украине законом «О банках и банковской деятельности». Кроме того, он подчеркнул, что в Европе нет аналогов такого банка. По его мнению, любой банк Украины способен давать под залог земли необходимые кредиты.

С ним согласен советник правления по вопросам сельского хозяйства банка Credit Agricole Bank Жан-Жак ЭРВЕ. «Надо работать с банками, которые здесь работают, которые могут оформлять кредиты фермерам», - считает Ж.Ж.ЭРВЕ.

При этом председатель Ассоциации «Союз бирж Украины» Борис БЕРЕНШТЕЙН считает, что Украина нуждается в отдельном земельном банке, «куда должны быть введены все государственные средства, чтобы они могли финансировать сельское хозяйство через этот банк, а не выдаваться кто лучше, кто хуже».

«Не надо создавать специальные банки, придумывать какие-то дополнительные надстройки для того, чтобы они правильно распределяли деньги, которые должны доходить до крестьян – для этого есть министерство аграрной политики, которое решит эти вопросы», - подчеркнул в свою очередь В.БЕВЗЕНКО.