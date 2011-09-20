Земельную реформу нужно начинать с улучшения закона об аренде земли – эксперт

Земельную реформу в Украине нужно начинать с улучшения закона об аренде земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Киеве в ходе круглого стола «Кто выиграет в результате земельной реформы в Украине», организованного Институтом Горшенина, советник правления по вопросам сельского хозяйства банка Credit Agricole Bank Жан-Жак ЭРВЕ.

«Для меня первый шаг – это улучшение закона об аренде земли. Это база для того, чтобы постепенно создать условия для рыночного обмена земли», - сказал он.

По мнению эксперта, в закон об аренде земли необходимо внести ряд существенных поправок, в частности, определить, что минимальный срок для аренды земли составляет не менее 10 лет, а для садов, виноградников, для специальных культур – 20-25 лет. «Таким образом, человек, который имеет право использовать землю, может стабильно работать. А потом цена будет увеличиваться, и это будет очень хорошо для того, чтобы определить, сколько стоят права на собственность земли», - отметил Ж.-Ж.ЭРВЕ.

Также он считает, что поспешность и ускорение открытия рынка земли в Украине – очень большая ошибка. Ж.Ж.ЭРВЕ полагает, что «самый важный закон, о котором депутаты должны говорить, – это закон о структурах производства в сельском хозяйстве». По его мнению, правительству необходимо определить, «какие типы предприятий необходимо развивать, сколько можно открывать возможностей для очень крупных холдингов, как защитить права тех, кто с 20 лет работают в сельском хозяйстве на базе 3-20 тысяч га земли, как можно предложить им условия стабильности».

Председатель Ассоциации «Союз бирж Украины» Борис БЕРЕНШТЕЙН в свою очередь отметил, что «рынок земли должен существовать, но вводиться он должен поэтапно». Он также считает, что в законе об аренде земли необходимо ограничить крупные агрохолдинги в количестве арендуемой земли и сроках аренды, чтобы дать возможность развиваться фермерским хозяйствам. «У нас есть крупные холдинги, и там, куда приходят эти холдинги, фермеры не существуют, они не в состоянии конкурировать с этими холдингами. Поэтому нужно дать приоритеты фермерским хозяйствам, которые бы развивались, а холдинги ограничивать в количестве арендуемой земли и сроках аренды земли», - сказал Б.БЕРЕНШТЕЙН.

Кроме того, по его мнению, «в связи с введением рынка земли преступность больше двинется на село, потому что видит там большие деньги. Хотелось бы знать позицию наших органов МВД, СБУ, какие меры они намечают для предупреждения того беспредела, который может случиться, когда начнется рынок земли», - отметил Б.БЕРЕНШТЕЙН. Также он подчеркнул, что на сегодня в Украине не завершена инвентаризация земли и есть проблема с поддельными актами на землю.

Ж.-Ж.ЭРВЕ добавил, что сейчас в Евросоюзе и в США большое количество фермерских хозяйств выживают благодаря субсидиям. «В Украине можно создать новый тип управления – это очень большой потенциал, это очень большой шанс для Украины – формировать систему, которая не требует субсидий и которая будет предлагать фермерам разных типов нормальные условия развития. Вот это задачи депутатов», - сказал он.