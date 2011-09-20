Экспортную пошлину на зерно нужно немедленно отменить – УЗА

Экспортную пошлину на зерновые нужно немедленно отменить.

Об этом заявляет Украинская зерновая ассоциация.

В УЗА заявляют, что, поддерживая необходимость увеличения поступлений в государственный бюджет Украины, категорически не согласны с механизмами и методами, которые использует власть для выполнения этого задания. «Убеждены, что единственным условием увеличения доходной части бюджета является рост экономики Украины, увеличение инвестирования, производства и потребления товаров и услуг предприятиями и населением. Власть же использует порочный путь дополнительного налогообложения национальных производителей – и это под лозунгами снижения налогового груза на экономику Украины», - говорится в сообщении УЗА.

«В украинских реалиях экспортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу вынуждены платить сельскохозяйственные производители. Таким образом, украинские производители, которые не имеют достаточно средств для закупки техники, строительства элеваторов, сегодня теряют 200-250 гривень на тонне хлеба в результате внедрения экспортной пошлины», - заявляют в УЗА.

По данным ассоциации, динамика экспорта зерновых в июле-августе ярко подтверждает ошибочность этого пути – объемы экспорта втрое ниже, чем за предыдущие годы и чем у главного конкурента – России. «Учитывая, что рентабельность зерновых культур в прошлом году – самая низкая в растениеводстве, следующий результат действия экспортных пошлин – уменьшение производства пшеницы, ячменя и кукурузы. Эти обстоятельства дают основания давать неутешительные прогнозы развития сельского хозяйства без изменения отношения власти к зерновому комплексу», - отмечают в УЗА.

«Решительным шагом, который улучшит инвестиционный и предпринимательский климат в аграрном секторе Украине, должна быть отмена экспортных пошлин на зерно», - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 июля 2011 года в Украине действует экспортная пошлина на пшеницу и смесь пшеницы и ржи в размере 9%, но не меньше 17 евро за тонну, на ячмень - 14%, но не менее 23 евро / тонну, на кукурузу - 12%, но не менее 20 евро/тонна.