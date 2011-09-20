Кабмин подписал меморандум о стабилизации цен на продукты

Кабинет министров Украины, представители производителей продовольственных товаров и предприятий сетевой розничной торговли подписали Меморандум о необходимости стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА, он подписал данный документ от правительства.

По словам А.КЛЮЕВА, производители обязуются не допускать необоснованного роста оптовых цен на социально значимые продовольственные товары.

Речь идет о пшеничной муке высшего сорта, хлебе простой рецептуры, гречневой, пшенной, овсяной, гороховой и рисовой крупе, макаронных изделиях второго класса, говядине и свинине (кроме бескостного мяса), мясе птицы (тушки бройлеров 1-й категории), вареных колбасных изделиях (кроме высшего сорта), молоке коровьем (содержание жира до 2,5% включительно), твороге кисломолочном (до 9% включительно), масле сливочном (до 72,5% включительно), спредах, яйцах куриных С1 (в упаковке 30 штук), сахаре, масле подсолнечном рафинированном.

По словам А.КЛЮЕВА, производители обязуются устанавливать на эти продовольственные товары рентабельность не выше 12% собственной оптово-отпускной цены. Они также берут обязательство не допускать сокращения объемов ассортимента этих товаров и заключать прямые договора с субъектами розничной торговли.

В свою очередь представители сетевой розничной торговли, согласно документу, обязались устанавливать на перечисленные товары торговую наценку не выше 10% цены производителя-поставщика без учета расходов на их транспортировку в междугородном сообщении. Розничные сети также обязались обеспечить гарантированное наличие этих социально значимых товаров в своих торговых заведениях, не применять для них системы платежей, различные бонусы и другие надбавки за наличие на полках.

А.КЛЮЕВ заявил, что в свою очередь Кабинет министров взял на себя обязательство и впредь привлекать представителей производителей и торговых сетей к подготовке правительственных решений по регулированию рынков продовольствия и торговых отношений. В качестве примера он сообщил, что законопроект «О внутренней торговле», который планируется принять в Верховной Раде Украины, был доработан в плодотворном сотрудничестве со всеми участниками рынка.

По словам А.КЛЮЕВА, правительство намерено максимально способствовать выделению местными органами власти участков под строительство объектов сетевой и фирменной торговли производителей продовольственных товаров и предприятий торговли, подписавших этот Меморандум.

Первый вице-премьер-министр также подчеркнул, что Кабмин заинтересован в эффективном развитии как фирменных магазинов, где отечественные производители смогут напрямую торговать собственной продукцией, так и обычных универсальных торговых сетей.

Правительство также будет способствовать техническому переоснащению отечественных производств путем включения энергосберегающего оборудования для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в перечень энергосберегающих материалов, оборудования и комплектующих, которые освобождаются от ввозной пошлины, и операции по ввозу которых на таможенную территорию Украины освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость.

А.КЛЮЕВ заявил, что правительство будет контролировать выполнение меморандума, однако подчеркнул, что только цивилизованное сотрудничество власти с участниками рынка позволит создать прозрачные условия его функционирования, выгодные и потребителям, и продавцам, и производителям.

От производителей продовольственных товаров документ подписали представители Агрохолдинга "Авангард", Группы компаний "Кернел", корпорации "Мироновский хлебопродукт", Компании "Бунге", ПАО "Хлеб Киева", ЧАО "Хмельницкая маслосырбаза", ООО "Комплекс Агромарс", ООО "Мясокомбинат "Ятрань", ООО фирма "Астарта - Киев".

От субъектов сетевой розничной торговли меморандум поддержали представители ООО "Бинат", ЧАО "Фуршет", ООО "Метро Кеш энд Керри Украина", ООО "Эко", ООО "Адвентис", ООО "Ашан Украина Гипермаркет» и другие компании.

Под документом также поставили свои подписи представители общественных профессиональных организаций: Объединение предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром", Ассоциации "Союз птицеводов Украины", Национальной ассоциации молочников Украины "Укрмолпром", Союза молочных предприятий Украины, Национальной ассоциации производителей мяса и мясопродуктов Украины "Укрмясо", Украинской ассоциации производства мяса на промышленной основе "Животпром", Ассоциации свиноводов Украины, Украинской торгово-промышленной конфедерации, Украинской торговой ассоциации, Торгово-промышленного союза Украины, Всеукраинской ассоциации пекарей, Ассоциации "Укрмаслопром", Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрсахар".

По словам первого вице-премьера, документ является открытым, и к нему могут присоединиться в любой момент все желающие участники рынка, которые не успели принять участие в церемонии подписания.