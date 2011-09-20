Поступления от налога на прибыль в хлебопекарной отрасли составят 2,23 млн. грн. – ГНСУ

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) прогнозирует поступления от налога на прибыль в отрасли производства хлебобулочной продукции в 2011 году в сумме 2,23 млн. грн. (2010 год – 1,95 млн.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, прогнозируется, что в третьем квартале текущего года пекари АР Крым перечислят в бюджет налог на прибыль в сумме 78,1 тыс. грн., что на 8 тыс. грн. меньше, чем в прошлом году.

В то же время ожидается значительное увеличение, по сравнению с прошлым годом, поступлений налога на прибыль от пекарей Одесской (на 365 тыс. грн. – до 766,8 тыс. грн.) и Херсонской (на 197,3 тыс. грн. – до 227,4 тыс. грн.) областей.