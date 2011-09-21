Производство экологически чистых продуктов питания будет стимулироваться - Янукович

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина планирует стимулировать производство экологически чистых продуктов питания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в своем выступлении на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбы с ними в Нью-Йорке.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украина в ближайшем будущем увеличит поставки экологически чистых продуктов питания по доступной цене на международные рынки.

«У нас есть для этого большой потенциал. Таким будет вклад Украины в улучшение качества питания в мире», - подчеркнул Президент.