Аграрии Полтавской обл. сокращают темпы сева озимых из-за отсутствия влаги в почве

Аграрии Полтавской области сокращают темпы сева озимых культур из-за неблагоприятных погодных условий - отсутствия влаги в почве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании в Полтавской облгосадминистрации заявил заместитель председателя ОГА Владимир ЗАМИКУЛА.

По его словам, под урожай 2012 года на сегодня посеяно 102,7 тыс. га озимых, что составляет 30% к прогнозу. Сокращение темпов сева озимых объясняется в первую очередь неблагоприятными погодными условиями - отсутствием влаги в почве. В этой связи сельскохозяйственным товаропроизводителям рекомендовано временно приостановить работы по посеву с учетом возможности осадков, однако следует учесть, что обеспечить выполнение задач по посеву необходимо в допустимые агротехнические сроки - до 15 октября 2011 года.

Вместе с тем в области активно ведутся работы по уборке поздних культур.

По информации и.о. начальника Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Семена МОСКАЛЕНКО, в области фактически намолочено 1873 тыс. тонн зерновых, продолжается уборка гречихи (76%), проса (92%), кукурузы на зерно (9%). Активно ведутся работы по уборке сои и подсолнечника, которые обмолочены на площадях 56 тыс. га (40%) и 137 тыс. га (59%) соответственно. Продолжаются также работы по уборке сахарной свеклы, которая выкопана на площади 11,21 тыс. га (16%), получено 441 тыс. тонн свеклы, сахарозаводами области уже произведено около 27 тыс. тонн сахара.