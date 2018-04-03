Гречка вошла в крутое пике. Надолго ли?

Гречка преподнесла очередной ценовой сюрприз подолянам. Если в начале лета стоимость крупы с невероятной скоростью взлетела "до небес" - с 19 до 21 гривни за килограмм, то во второй декаде сентября она совершила крутое пике, упав до 11 грн./кг. За амплитудой колебания ребристых зерен внимательно следили жители края, которые мгновенно, после удешевления, ринулись в продуктовые магазины.



Оживление возникло и среди продавцов, которые наконец смогут продать хоть несколько килограммов "дефицитного" товара.



Пионером в установлении низких цен на гречневую крупу стал центральный продуктовый рынок Хмельницкого. Тамошние продавцы признаются, что изменить ценники их заставили якобы "высшие силы". Ходят слухи, что для этого явления был задействован админресурс. "Я торговала в субботу. Тогда цена на гречку с 21 грн./кг снизилась до 14 грн./кг ", - вспоминает продавец Ирина. - Выйдя в понедельник после выходного дня должна поставить новый ценник - 11 грн./кг".



А с продавцом Виктором произошел настоящий курьез. Вернувшись из двухнедельной отпуска на рабочее место он был вынужден "опустить" стоимость старых запасов гречихи с 21 грн./кг до 11 грн./кг. "Я сознательно пошел на убытки. Ведь конкурировать с нынешним ценам невозможно", - подчеркивает он, и добавляет, что для самых активных покупателей приготовил спецпредложение: отпускать крупу по 10 грн./кг.



Ценовая эйфория, возникшая на продрынке, может повторно запустить инфляционный маятник. Ведь пока идет сбор урожая и не стабилизировалась цена, а спрос, как видим, превышает предложение, следует ожидать незначительных корректировок в сторону повышения цен на крупу, теперь уже от продавцов.



Обратная сторона медали совсем плачевна. В этом году во время дефицита на гречневую крупу представители областной власти настоятельно рекомендовали аграриям увеличить посевы этой культуры. Сеятели прислушались и засеяли дополнительно 6 тысяч гектаров. Соответственно, едва ли не главным стимулом для них служила ценовая ситуация на рынке. Существенный довесок в общеобластной котел сделали Ярмолинский и Дунаевецкий районы, где засеяно четверть всех площадей гречкой. Когда же пришло время сбора урожая, аграрии попали в патовую ситуацию: или почти даром отдать гречиху в Аграрный фонд, который платит по 6 гривен за килограмм, или пустить ее на реализацию по 10-11 гривен. "Мы пошли навстречу пожеланиям правительства увеличить посевы гречихи, рассчитывая на адекватную цену собранного урожая. Как результат - мое предприятие вышло в минус", - бьет тревогу руководитель фермерского хозяйства "Пролисок"(Хмельницкий район) Виктор Тиней.



По его словам, на гектар посева гречихи потратил 6,7 тыс грн., а продал выращенный вал за 2,8 тыс грн. "Мой ущерб составляет 3,9 тыс грн. При таких условиях я отказываюсь сеять гречиху в следующем году, потому что не вижу перспектив. Объективная цена гречневой крупы должна быть 15-17 грн./кг", - убежден фермер.



В то же время руководство Главного управления агропромышленного развития Хмельницкой облгосадминистрации сохраняет могильное спокойствие. "Ценовая ситуация с гречневой крупой в области стабильная. Прежде всего, это связано с увеличением посевных площадей на 6 тыс. гектаров до 34,4 тыс. га по сравнению с прошлым годом. Могу констатировать, что гречихи нового урожая есть в достаточном количестве, чтобы реализовывать в супермаркетах и ​​магазинах", - заявляет начальник управления Олег Стрелецкий.



Аргумент Олега Владимировича довольно прост: гречневая крупа не является той культурой, на которую у населения наблюдается продовольственное обострение. В хозяйстве хватит 5-6 кг этого продукта, чтобы приготовить соответствующие блюда. "Мы рекомендуем розничной торговле продавать гречку в диапазоне 11-15 грн./кг. И рассчитываем, что затраты товаропроизводителя (начиная с внесения минеральных удобрений и заканчивая сбором культуры) будут заложены в новую цену гречки. Кроме того, себестоимость производства килограмма гречки составляет 9 грн./кг", - ратует куратор сельскохозяйственной отрасли края.



По мнению В.Тиней, который, кстати, на гречихе зубы съел (защитил кандидатскую диссертацию), ошибочно считать, что за счет дополнительных посевов увеличилось производство гречихи. "Действительно, в физическом весе гречки достаточно, но в зачетной будет наблюдаться дефицит. Потому что большая рефакция т.е. отход культуры во время очистки - 40-50%", - пояснил аграрий.



Виталий Тараненко (УНИАН)