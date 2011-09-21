Завтра в Украине осадки не ожидаются, днем до 26° тепла.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 22 сентября будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, на юге Одесской области и в Крыму 12-17°, в Луганской области 3-8° тепла; днем 21-26°.

В Киевской области завтра небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 21-26°.

В столице также без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 23-25°.

21 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°, в районе Черноморского 18°; в Днепре возле Киева 17°.