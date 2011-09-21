«Мироновский хлебопродукт» наращивает объем экспорта мяса птицы

ОАО «Мироновский хлебопродукт» (МХП), одна из крупнейших агропроизводственных компаний Украины, наращивает объем экспорта мяса птицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами глава правления Юрий КОСЮК.

Ю.КОСЮК сообщил, что к завершению строительства птицекомплекса в Виннице компании необходимо готовить новые рынки сбыта, поэтому уже сегодня компания увеличивает экспорт. «Мы достаточно интересные рынки открыли для себя, которые традиционно закрыты для наших конкурентов. Это рынок Ирана, который не работает с США, и имеет достаточно хороший потенциал – 80 млн. потребителей, причем потребителей с высоким уровнем потребления курицы – 40 кг на человека (в Украине сегодня не более 25 кг). Сегодня мы для себя открыли и экспортируем в Иорданию. Достаточно плотно работаем, и я думаю, что в ближайшее время будет открыт Курдистан, который имеет достаточно большой потенциал для экспорта. Мы практически стоим на пороге открытия Курдистана как региона для экспорта нашей птицы», - сообщил Ю.КОСЮК.

Также он сообщил, что компания начала работать с российскими партнерами и экспортирует мясо в Россию. «Немного экспортируем для россиян, но это не наш основной рынок, хотя видим, что Россия еще 3-4 года может быть экспортным рынком для украинской продукции по мясу птицы», - сообщил Ю.КОСЮК.

В компании уточнили, что в 2010 году экспорт мяса птицы составил 5% от общего объема производства компании, а в текущем году компания вышла на уровень 8-9% от общего производства.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» - один из крупнейших производителей курятины.

Основные направления деятельности группы – птицеводство и смежные производства (производство охлажденной курятины, готовых замороженных продуктов, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса); другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов).

Продукция «Мироновского хлебопродукта» производится под ТМ «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

Около 65% акций МХП принадлежат Юрию КОСЮКУ, остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.