В Беларуси экспорт сельхозпродукции должен достичь 4 млрд. долларов - Лукашенко

Минск. В Беларуси объем экспорта сельскохозяйственной продукции должен достичь уровня 4 млрд. долларов в год.

Как сообщает пресс-служба Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, такую задачу он поставил на совещании по актуальным вопросам сельскохозяйственной отрасли.

Выступая перед участниками совещания, А. ЛУКАШЕНКО отметил, что экспорт остается важной доходной статьей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«То, что сельскохозяйственное производство может быть прибыльным, рентабельным при создании эффективного производства, мы в этом убедились. Более того, сельское хозяйство вносит весомый вклад в решение главной задачи - получение валюты в страну», - отметил глава государства.

При этом А. ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что в прежних объемах сельское хозяйство дотироваться государством не будет.

«Все, что мы запланировали, мы кровь из носа должны сделать, но за меньшие деньги, потому что таких денег, как прежде, уже не будет», - сказал Президент Беларуси.

По его мнению, везде необходим хозяйский подход.

Справка УНИАН. За семь месяцев нынешнего года Беларусь экспортировала сельхозпродукции более чем на $2,5 млрд., что почти на треть больше прошлогоднего.