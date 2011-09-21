90% продаваемых в Украине вин – отечественного производства

90% продаваемых в Украине вин – это вина отечественного производителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге во время проведения седьмого Всеукраинского конкурса сбора виноградарей заявил директор департамента маркетинга ЗАО «Алеф-Виналь» Анатолий КОГАН.

«Первым по объемам продаж на рынке Украины стоит «Инкерман», потом «Коблево» и потом «Золотая Амфора»»,-сказал А.КОГАН.

По его словам, остальные 10% продукции на рынке страны между собой делят вина из Чили, Франции, Италии, Грузии и других стран мира.

Он также отметил, что 15-17 лет тому назад в Украине господствовали вина из Молдавии.

«Тогда они занимали 94% рынка Украины. И это почти все были вина фирмы «Гарлинг», - сказал он.