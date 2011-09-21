«Алеф-Виналь» построит в Крыму цех по разливу вина, коньяка и водки

ЧАО «Алеф-Виналь» (Днепропетровская обл.) в январе 2012 года начнет строительство в Крыму многофункционального цеха по разливу вина, коньяка и водки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге во время проведения седьмого Всеукраинского конкурса сбора виноградарей заявил генеральный директор компании Феликс ЧЕРТОК.

По его словам, сейчас на завершающей стадии находится проект нового строительства.

«Средства будут заложены в бюджет 2012 года. Это не обойдется без привлечения инвестиций и кредитов. Это порядка от 5 до 6 млн. долл.», - сказал Ф.ЧЕРТОК.

Он отметил, что строительство может занять около 1,5 года.

«К лету 2013 г. цех должны запустить. Он будет мощностью до 1,5 млн. бутылок в месяц. С введением его в эксплуатацию мы начнем разливать всю нашу продукцию в Почтовом. Часть оборудования перевезем с других наших заводов в Багерово и Синельниково», - сказал Ф.ЧЕРТОК.

Справка УНИАН. ЧАО «Алеф – Виналь» основано в 1999 году. Сегодня в состав компании входят Крымский завод марочных коньяков «Багерово» (п. Багерово, АРК); завод виноделия ООО «Атлантис» (современный завод первичного виноделия, строящийся вино-коньячный завод полного цикла, пгт Почтовое, Бахчисарайский район, АРК); ЗАО «Бурлюк» (1 291 га виноградников, п. Каштаны, Бахчисарайский район, АРК); ЗАО «Старокрымский» (1182 га виноградников и завод первичного виноделия, п. Первомайское, Кировский район, АРК).

ЧАО «Алеф – Виналь» производит вина ТМ «Золотая Амфора» и ТМ “Golden st. Crimea”, коньяк ТМ «Клинков», ТМ «Жан-Жак», водку ТМ «Горілка Українка», ТМ «Графин», ТМ «Хельсинки» и ТМ "Стопарик".