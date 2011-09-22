Парламент внес изменения в закон о землеустройстве

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменения в статью. 28 Закона Украины «О землеустройстве» относительно сокращения срока составления документации по землеустройству».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 243 из 351 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что максимальный срок составления документации по землеустройству не должен превышать шести месяцев с момента заключения договора.