Парламент внес изменения в закон о землеустройстве
15:34, 22 сентября 2011Агро
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Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменения в статью. 28 Закона Украины «О землеустройстве» относительно сокращения срока составления документации по землеустройству».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 243 из 351 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.
Законом предусмотрено, что максимальный срок составления документации по землеустройству не должен превышать шести месяцев с момента заключения договора.
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