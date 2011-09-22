Страны СНГ намерены до декабря разработать соглашение о торговле сахаром – Присяжнюк

Страны СНГ намерены до декабря т.г. разработать соглашение о торговле сахаром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве, посвященной результатам заседания Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

"Принято решение до декабря доработать соглашение. Практически все страны согласны в том, что нужно иметь соглашение-меморандум, который бы устанавливал единые правила работы на сахарном рынке. Мы сегодня этот вопрос обговорили, приняли решение доработать и в декабре уже завершить и подписать это решение", - сообщил министр. Он добавил, что в Таможенном союзе работают единые правила торговли, а Украина, к примеру, с Россией имеет взаимные ограничения по торговле сахаром, а с Беларусью нет. "Для нас, для Украины, сахар - стратегически важный продукт, потенциал у нас достаточно большой, и мы хотели бы понимать правила торговли между странами СНГ", - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его мнению, "регулирование должно быть одно – свободная торговля в рамках СНГ". "И на этом буду настаивать", - добавил министр.