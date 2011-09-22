Украина подписала договор о поставке 1 млн. тонн пшеницы в Бангладеш
18:51, 22 сентября 2011Агро
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Украина подписала с Бангладеш договор о поставке 1 млн. тонн пшеницы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.
«Мы подписали соглашение на 1 млн. тонн поставки пшеницы. Подписали с Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины и Государственной компанией Бангладеш – это были требования бангладешской стороны», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.
Он уточнил, что договор подписан на условиях поставки CIF с оплатой по аккредитиву.
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