Украина достигла положительных результатов по аграрным вопросам в переговорах о ЗСТ с ЕС

Украина достигла положительных результатов по аграрным вопросам в переговорах о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил 22 сентября на пресс-конференции в Киеве, посвященной результатам заседания Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Он сообщил, что украинская делегация во главе с премьер-министром Украины вернулась с переговоров с ЕС о зоне свободной торговли, «и в аграрном секторе мы достигли достаточно позитивных результатов». По словам министра, переговорной группе удалось достичь увеличения квот практически по всем видам продукции в 2-4 раза. «На кукурузу квоту увеличили, на пшеницу увеличили, на спирт и мясо увеличили. Пока удовлетворены теми объемами, которые согласованы», - сообщил министр. Он добавил, что «аграрный сектор практически работу по подготовке к подписанию соглашения о зоне свободной торговли с ЕС завершил».

Министр также добавил, что Украина за первое полугодие впервые за все время существования независимого государства достигла позитивного баланса по импорту-экспорту сельскохозяйственной продукции с Европейским союзом..

«Это говорит о том, что сегодня для нас открывается рынок европейский», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.