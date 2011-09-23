Присяжнюк избран председателем Межправительственного совета по вопросам АПК стран СНГ

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК избран Председателем Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса стран - членов СНГ.

Соответствующее решение приняли участники XXV заседания Совета, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

Относительно направления работы Совета на текущий год, по словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, основное внимание будет сосредоточено на составлении балансов и прогнозов балансов сельскохозяйственной продукции. «Уже завтра у нас состоится рабочая встреча с Исполнительным комитетом Межправительственного совета для того, чтобы составить системный график», - сообщил он.

Также в этом году Межправительственный совет активно будет работать над организацией логистики и хранения овощей и фруктов. «Мы сегодня проанализировали ситуацию и увидели, что все наши страны производят овощей значительно больше, чем потребляют. Но к потребителю доходит гораздо меньше. В результате этот рынок импортозависим. Это говорит об отсутствии логистики, технологий хранения и опыта», - отметил министр.